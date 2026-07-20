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Глава РПЛ Алаев: очень бы хотелось, чтобы другие клубы включились в чемпионскую гонку. "Спартак" может это сделать

Президент РПЛ Александр Алаев поделился ожиданиями от нового чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне бы не хотелось называть фаворитов. Объективно в последние годы "Зенит" и "Краснодар" боролись за чемпионство. Думаю, ни те ни те слабее не стали.

Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, "Спартак" — одна из тех команд, которая может это сделать", - сказал Алаев.

По итогам прошлого сезона чемпионом Российской Премьер-Лиги стал "Зенит". Петербургская команда набрала 68 очков в 30 матчах и на один балл опередила "Краснодар", финишировавшего вторым. Третья строчка и бронзовые медали чемпионата достались столичному "Локомотиву".

Московский "Спартак" завершил свое выступление на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 52 очка.

Источник: "Матч ТВ"

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