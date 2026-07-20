Глава РПЛ Алаев: очень бы хотелось, чтобы другие клубы включились в чемпионскую гонку. "Спартак" может это сделать

Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, "Спартак" — одна из тех команд, которая может это сделать", - сказал Алаев.
По итогам прошлого сезона чемпионом Российской Премьер-Лиги стал "Зенит". Петербургская команда набрала 68 очков в 30 матчах и на один балл опередила "Краснодар", финишировавшего вторым. Третья строчка и бронзовые медали чемпионата достались столичному "Локомотиву".
Московский "Спартак" завершил свое выступление на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 52 очка.
Источник: "Матч ТВ"