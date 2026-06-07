Холанд принял решение по "Барселоне" - источник

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд связывает своё будущее с "Барселоной".

Фото: Getty Images

Как сообщает ElNacional.cat, норвежский форвард рассчитывает однажды оказаться в каталонском клубе и готов подождать подходящего момента для такого перехода.



По информации источника, в ближайшие трансферные окна футболист не собирается менять команду. Холанд понимает, что финансовое положение сине-гранатовых пока не позволяет организовать столь дорогостоящую сделку.



Сообщается, что главной целью нападающего является переезд в Каталонию летом 2027 года. Именно этот вариант считается для игрока приоритетным.

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Барселона