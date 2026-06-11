"Арсенал" готовит один из самых дорогих трансферов лета - Романо



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали может сменить клуб в летнее межсезонье. Одним из главных претендентов на итальянца считается лондонский " Арсенал ".

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Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, в последние дни руководство канониров усилило работу по возможному переходу хавбека. Клуб уже собирал информацию по игроку зимой, а теперь вновь вернулся к этому варианту. По данным источника, представители "Арсенала" провели несколько переговоров, чтобы понять, насколько реален трансфер футболиста этим летом.



При этом "Ньюкасл" не намерен легко расставаться с одним из лидеров команды. Ранее сообщалось, что английский клуб готов обсуждать продажу только при предложении в районе 115 миллионов евро.



В прошедшем сезоне итальянец принял участие в 53 матчах на клубном уровне. На его счету три забитых мяча и семь результативных передач.