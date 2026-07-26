Шевалье принял решение по своему будущему в "ПСЖ" - источник

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье определился со своим будущим.

Фото: Getty Images

По информации Foot Mercato, французский голкипер решил не менять клуб и продолжить карьеру в составе парижан, несмотря на активный интерес со стороны "Ювентус".



После перехода из "Лилля" за 50 миллионов евро он начинал кампанию в статусе основного вратаря команды, однако позже уступил место в составе Матвею Сафонову. Несмотря на потерю места в стартовом составе, Шевалье принял решение остаться в "ПСЖ". Француз намерен побороться за возвращение статуса первого номера и не рассматривает уход из парижского клуба.





Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ювентус