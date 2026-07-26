Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
0 - 0 0 0
Крылья СоветовЗавершен
Акрон
0 - 5 0 5
ЗенитЗавершен
Факел
1 - 2 1 2
Динамо МхЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
РодинаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен

Шевалье принял решение по своему будущему в "ПСЖ" - источник

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье определился со своим будущим.
Фото: Getty Images
По информации Foot Mercato, французский голкипер решил не менять клуб и продолжить карьеру в составе парижан, несмотря на активный интерес со стороны "Ювентус".

После перехода из "Лилля" за 50 миллионов евро он начинал кампанию в статусе основного вратаря команды, однако позже уступил место в составе Матвею Сафонову. Несмотря на потерю места в стартовом составе, Шевалье принял решение остаться в "ПСЖ". Француз намерен побороться за возвращение статуса первого номера и не рассматривает уход из парижского клуба.


Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится