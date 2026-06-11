У игрока "Манчестер Сити" осталось два варианта продолжения карьеры - источник

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол может принять важное решение по своему будущему уже в ближайшие месяцы.



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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, у хорватского футболиста остаются два основных варианта развития карьеры. Первый предполагает продление сотрудничества с английским клубом, который уже подготовил новое предложение. Второй - переход в мадридский "Реал", проявляющий серьёзный интерес к игроку.



По данным источника, руководство "Манчестер Сити" активно работает над тем, чтобы сохранить одного из лидеров обороны и убедить его подписать новый контракт.