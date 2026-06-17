Сульшер может вернуться к работе в АПЛ

Уле Гуннар Сульшер близок к возвращению к тренерской работе.



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По информации Sky Sports, бывший наставник "Манчестер Юнайтед" входит в число основных кандидатов на пост главного тренера "Ипсвич Таун". Сообщается, что руководство клуба уже провело переговоры с норвежским специалистом.



Последним местом работы Сульшера был "Бешикташ", который он покинул летом 2025 года. С тех пор 53-летний тренер оставался без клуба.



Вакансия в "Ипсвиче" появилась после ухода Кирана Маккенны. Под его руководством команда работала с 2021 года, а по итогам сезона-2025/26 сумела вернуться в английскую Премьер-лигу.