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Сульшер может вернуться к работе в АПЛ

Уле Гуннар Сульшер близок к возвращению к тренерской работе.
Фото: Getty Images
По информации Sky Sports, бывший наставник "Манчестер Юнайтед" входит в число основных кандидатов на пост главного тренера "Ипсвич Таун". Сообщается, что руководство клуба уже провело переговоры с норвежским специалистом.

Последним местом работы Сульшера был "Бешикташ", который он покинул летом 2025 года. С тех пор 53-летний тренер оставался без клуба.

Вакансия в "Ипсвиче" появилась после ухода Кирана Маккенны. Под его руководством команда работала с 2021 года, а по итогам сезона-2025/26 сумела вернуться в английскую Премьер-лигу.

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