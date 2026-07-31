Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
2 - 4 2 4
РостовЗавершен

Лангович оценил первую победу "Ростова" в сезоне

Футболист "Ростова" Андрей Лангович подвёл итоги победного матча с "Родиной".
Фото: ФК "Ростов"
Защитник считает, что команда сама создаёт себе проблемы, позволяя соперникам возвращаться в игру.

- У нас матч, как всегда, эмоциональный получился. Это уже традиционно. Но дай бог, чтобы в будущем мы сами это предотвратили. Потому что игра в первом тайме складывалась полностью для нас положительным образом. Как, например, было в первом туре с "Оренбургом". И по своей же глупости мы просто берем, пропускаем голы и сами же на валидоле заканчиваем этот матч. Хорошо, что мы забили четвертый гол в концовке матча и закончили более-менее уверенно, - сказал Лангович в эфире "Матч ТВ".

Во встрече второго тура чемпионата России "Ростов" обыграл "Родину" со счётом 4:2. Лангович отметился голом и результативной передачей, а также был признан лучшим игроком матча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится