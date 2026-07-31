Лангович оценил первую победу "Ростова" в сезоне

Футболист "Ростова" Андрей Лангович подвёл итоги победного матча с "Родиной".

Фото: ФК "Ростов"

- У нас матч, как всегда, эмоциональный получился. Это уже традиционно. Но дай бог, чтобы в будущем мы сами это предотвратили. Потому что игра в первом тайме складывалась полностью для нас положительным образом. Как, например, было в первом туре с "Оренбургом". И по своей же глупости мы просто берем, пропускаем голы и сами же на валидоле заканчиваем этот матч. Хорошо, что мы забили четвертый гол в концовке матча и закончили более-менее уверенно, - сказал Лангович в эфире "Матч ТВ".