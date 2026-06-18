Назван лучший футболист матча Англия - Хорватия на чемпионате мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн получил награду лучшему игроку матча группового этапа чемпионата мира 2026 года против Хорватии.

Фото: ФИФА

Англичане одержали победу со счётом 4:2, а капитан команды стал одним из главных героев встречи.



Форвард провёл на поле весь матч и отметился двумя забитыми мячами. За 90 минут Кейн семь раз угрожал воротам соперника, три его удара пришлись в створ. Кроме того, футболист заработал на себе один фол и дважды вывел партнёров на ударные позиции передачами.



Также 32-летний нападающий выиграл четыре из девяти единоборств, включая два успешных верховых дуэли, и записал на свой счёт один отбор.