Талалаев подвёл итоги победного матча с "Динамо"

- Не скажу, что мы по моментам в первом тайме уступили динамовцам. В перерыве мы умеем разговаривать на понятном футболистам языке, что они потом выходят и делают свою работу чуть лучше, чем до этого. Во втором тайме стали напоминать команду, которая была у нас прошлой осенью. Но недолго, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Благодаря домашней победе над "Динамо" калининградцы открыли счёт своим победам в нынешнем сезоне РПЛ. В следующем туре команда Андрея Талалаева отправится в Самару, где сыграет с "Крыльями Советов".