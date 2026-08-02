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Талалаев подвёл итоги победного матча с "Динамо"

Рулевой "Балтики" Андрей Талалаев, несмотря на победу над московским "Динамо", остался недоволен отдельными моментами в игре своей команды.
Фото: ФК "Балтика"
По словам специалиста, калининградцы пока не демонстрируют той уверенности и зрелости, к которой стремится тренерский штаб.

- Не скажу, что мы по моментам в первом тайме уступили динамовцам. В перерыве мы умеем разговаривать на понятном футболистам языке, что они потом выходят и делают свою работу чуть лучше, чем до этого. Во втором тайме стали напоминать команду, которая была у нас прошлой осенью. Но недолго, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Благодаря домашней победе над "Динамо" калининградцы открыли счёт своим победам в нынешнем сезоне РПЛ. В следующем туре команда Андрея Талалаева отправится в Самару, где сыграет с "Крыльями Советов".

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