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"ПСЖ" хочет подписать игрока "Барселоны" - источник

"ПСЖ" не оставляет попыток подписать нападающего "Барселоны" Феррана Торреса.
Фото: Getty Images
Как пишет испанское издание Sport, парижский клуб подготовил для испанского форварда пятилетний контракт. При этом "ПСЖ" готов предложить игроку более выгодные финансовые условия, чем те, которые может предоставить "Барселона" при продлении соглашения.

Нынешний контракт нападающего с каталонским клубом действует до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что "Барселона" планирует начать переговоры с футболистом о новом соглашении в сентябре.

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