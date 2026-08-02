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Игдисамов: мы только рады обмену кругами с "Ростовом"

Наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов положительно оценил решение РПЛ изменить место проведения матча третьего тура с "Ростовом".
Фото: РПЛ
По словам тренера армейцев, московский клуб только выиграл от обмена домашними встречами. Игдисамов отметил, что проводить матч в Ростове-на-Дону в августе непросто из-за погодных условий.

- Мы только рады, что нам удалось поменяться кругами с "Ростовом". Играть в августе в Ростове-на-Дону - не самая большая радость. А вот начинать чемпионат после сборов на юге лучше. То, что теперь мы проведём пять матчей дома, - это возможность набрать максимум очков, - приводит слова Игдисамова "Матч ТВ".

Изначально встреча должна была пройти в Ростове-на-Дону, однако из-за последствий стихийного бедствия, повредившего инфраструктуру "Ростов Арены", лига изменила календарь. В итоге команды проведут этот матч в Москве.

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