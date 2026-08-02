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Шварц объяснил неудачный старт "Динамо"

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц после поражения от "Балтики" призвал не делать поспешных выводов о состоянии команды.
Фото: ФК "Динамо"
По словам специалиста, бело-голубые пока находятся в процессе становления и постепенно внедряют игровые идеи, над которыми работает тренерский штаб.

- Сейчас мы в начале пути находимся. Провели только две официальные встречи. Есть потенциал для роста и моменты, которые мы должны улучшать. Мы работаем. Сегодня просматривались принципы и виденье футбола, которые мы хотим привить команде. Считаю, что мы достаточно хорошо сыграли, - цитирует Шварца "Матч ТВ".

Старт чемпионата складывается для бело-голубых непросто: в двух первых турах команда заработала лишь одно очко. Следующую возможность улучшить своё положение "Динамо" получит 9 августа в домашнем матче против махачкалинского "Динамо".

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