Шварц объяснил неудачный старт "Динамо"

- Сейчас мы в начале пути находимся. Провели только две официальные встречи. Есть потенциал для роста и моменты, которые мы должны улучшать. Мы работаем. Сегодня просматривались принципы и виденье футбола, которые мы хотим привить команде. Считаю, что мы достаточно хорошо сыграли, - цитирует Шварца "Матч ТВ".
Старт чемпионата складывается для бело-голубых непросто: в двух первых турах команда заработала лишь одно очко. Следующую возможность улучшить своё положение "Динамо" получит 9 августа в домашнем матче против махачкалинского "Динамо".