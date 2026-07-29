Уфа - КАМАЗ. 3 августа 2026 17:00

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Стадион: Нефтяник
Уфа

            
 Первая лига

4 тур
   
        

        
        
        	

	




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Уфа КАМАЗ Первая лига

     
        
        





        

            
                
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