Как пишет журналист Маркос Дюран, интерес к аргентинцу проявляет "Манчестер Юнайтед", который уже начал работу над возможным трансфером. По информации источника, представители манкунианцев связались с агентом 26-летнего форварда, чтобы обсудить потенциальную сделку. При этом борьба за Альвареса обещает быть серьёзной: в числе претендентов на игрока также остаются "Барселона", "Арсенал" и "ПСЖ".
Отмечается, что возвращение "Манчестер Юнайтед" в Лигу чемпионов и стабильное финансовое положение клуба могут стать важными преимуществами в переговорах.
Топ-клуб АПЛ претендует на Хулиана Альвареса - источник
Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
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