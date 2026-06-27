Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская Аравия1 тайм
Уругвай
0 - 0 0 0
Испания1 тайм
Египет
06:00
ИранНе начат
Новая Зеландия
06:00
БельгияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
16:30
ТорпедоНе начат
Локомотив
17:00
РодинаНе начат
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат
Зенит
17:00
ЛенинградецНе начат

Топ-клуб АПЛ претендует на Хулиана Альвареса - источник

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Маркос Дюран, интерес к аргентинцу проявляет "Манчестер Юнайтед", который уже начал работу над возможным трансфером. По информации источника, представители манкунианцев связались с агентом 26-летнего форварда, чтобы обсудить потенциальную сделку. При этом борьба за Альвареса обещает быть серьёзной: в числе претендентов на игрока также остаются "Барселона", "Арсенал" и "ПСЖ".

Отмечается, что возвращение "Манчестер Юнайтед" в Лигу чемпионов и стабильное финансовое положение клуба могут стать важными преимуществами в переговорах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится