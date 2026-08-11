Три английских клуба проявляют интерес к 30-летнему игроку сборной России - источник

Александр Головин может сменить чемпионат Франции на Английскую премьер-лигу.

Фото: Getty Images

Как пишет инсайдер Анар Ибрагимов, интерес к 30-летнему футболисту проявляют три английские команды. Одним из претендентов называется вернувшийся в высший дивизион "Ковентри", который возглавляет Фрэнк Лэмпард. Источник допускает трансфер россиянина нынешним летом, хотя потенциальной сделке могут помешать околофутбольные обстоятельства.



Ранее Головин уже попадал в сферу интересов английских клубов. Несколько лет назад полузащитника пытался приобрести "Ньюкасл", но тогда футболист решил остаться в "Монако".