Доннарумма может покинуть "Манчестер Сити" из-за возможных санкций - источник

Вратарь "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб по окончании сезона, если в отношении английской команды будут введены серьёзные финансовые или дисциплинарные санкции.

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Как пишет инсайдер Экрем Конур, ситуацией уже интересуются "Бавария", "Милан" и "Интер". Усиление давления на "Манчестер Сити" способно сделать трансфер итальянского голкипера одним из приоритетных вариантов для европейских клубов следующим летом. Наиболее вероятным направлением для Доннаруммы называется возвращение в Италию.



"Милан" рассматривает возможность повторного подписания вратаря из-за неопределённости вокруг будущего Мика Меньяна. Доннарумма выступал за "россонери" с 2015 по 2021 год и провёл 251 матч, после чего перебрался в "ПСЖ".