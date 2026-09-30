Роналду сделал заявление после отъезда из сборной Португалии: я скажу всю правду

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В своё время я скажу всю правду португальскому народу о причинах, побудивших меня покинуть команду, которой я всегда отдавался без остатка, - написал форвард.

Португальский форвард заявил, что пока не намерен раскрывать подробности произошедшего, однако пообещал в будущем рассказать о причинах своего решения.- После пресс-конференции главного тренера сборной и по итогам беседы с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть расположение национальной сборной.Ранее 41-летний форвард остался в запасе на матч с Норвегией и не появился на поле. В СМИ сообщалось, что Роналду был возмущён таким решением главного тренера Жорже Жезуша.