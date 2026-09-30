Как информирует "РБ Спорт", клуб обратился в РФС с инициативой проводить решающий матч турнира не только в Москве. Предложение южан рассмотрели на заседании исполкома Российского футбольного союза. При этом вероятность его принятия оценивается как невысокая.
Действующий регламент не закрепляет финал Кубка России за определённым городом или стадионом. Место проведения решающего матча определяется отдельным решением исполкома РФС.
В мае 2026 года "Краснодар" уже играл в Суперфинале Кубка России на московском стадионе. Встреча со "Спартаком" завершилась вничью 1:1 в основное время, а в серии пенальти победили красно-белые - 4:3.
"Краснодар" предложил РФС проводить финал Кубка России не только в Москве - источник
"Краснодар" предложил изменить подход к проведению Суперфинала Кубка России.
Фото: РПЛ