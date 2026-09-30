Экс-тренер "Акрона" - о Дзюбе: думаю, он близок к завершению карьеры

- Видел, как работает Дзюба, понимаю его генетическую основу, характер, ментальность и уровень профессионализма. Это тот человек, который мог бы абсолютно спокойно играть в РПЛ.
Лично мое мнение: любое решение Артема поддержу, но, думаю, Дзюба близок к тому, чтобы завершить карьеру, - цитирует Тедеева Sport24.
Артем Дзюба выступал за "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул тольяттинский клуб на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба. Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Ранее форвард выступал за петербургский "Зенит", столичные "Локомотив" и "Спартак", а также за тульский "Арсенал" и ряд других российских клубов. Представитель форварда, Леонид Гольдман, рассказал, что летом Дзюба мог перейти в стан красно-белых, но трансфер заблокировал Франсис Кахигао.