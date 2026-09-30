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В махачкалинское "Динамо" высказались о судействе в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о качестве судейства в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: РПЛ
Функционер отметил определённые изменения в работе арбитров, однако предложил не делать окончательных выводов до завершения сезона.

- Положительная динамика в этом сезоне есть, но не хотелось бы сейчас много говорить о судействе.

Оценку лучше давать уже по итогам сезона, но сдвиги есть. Какие-то мелкие ошибки есть, но это часть футбола, - приводит слова Газизова "СЭ".

После девяти туров РПЛ "Динамо" из Махачкалы набрало 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует "Краснодар", на счету которого 21 балл.

В десятом туре чемпионата махачкалинская команда сыграет на выезде с "Оренбургом". Встреча состоится 10 октября.

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