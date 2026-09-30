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Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии после конфликта с Жезушем - источник

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может прекратить выступления за национальную команду на фоне напряжённости во взаимоотношениях с главным тренером Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
Как пишет Marca, ситуация вокруг 41-летнего форварда обострилась после того, как он не получил игрового времени в матче с Норвегией (2:1). Ранее Жезуш объяснил решение тактическими соображениями, отметив, что планировал выпустить Роналду во втором тайме, однако ход встречи не потребовал замены.

После этого Роналду пропустил тренировку команды, а затем покинул расположение сборной. Сообщается, что дальнейшее выступление форварда за Португалию оказалось под вопросом. При этом ранее сам Роналду говорил, что нынешний сезон может стать последним в его карьере.

Португалия 1 октября сыграет с Данией в третьем туре Лиги наций.

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