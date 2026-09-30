Елагин - о "Ман Сити: у нас такая же ситуация с "Зенитом"

Спортивный комментатор Александр Елагин высказался о ситуации вокруг "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Зенит"

- В нашем футболе такая же ситуация — с "Зенитом". Речь идёт не о махинациях, а о несправедливом вливании денег.