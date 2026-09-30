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Елагин - о "Ман Сити: у нас такая же ситуация с "Зенитом"

Спортивный комментатор Александр Елагин высказался о ситуации вокруг "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Елагина, у "Зенита" такая же ситуация, как у "Ман Сити", с несправедливым вливанием денег.

- В нашем футболе такая же ситуация — с "Зенитом". Речь идёт не о махинациях, а о несправедливом вливании денег.

Это прежде всего бесит болельщиков. Одни могут покупать суперзвёзд, другие — нет! Ну где тут справедливость? Конечно, что и звёзды — не гарантия 100-процентного успеха, но кто будет спорить, что с классными футболистами и тренером успеха достичь проще, - написал Елагин в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее комиссия английской Премьер-Лиги признала "Манчестер Сити" виновным по 114 пунктам обвинений в нарушении финансового fair play. Клуб может оспорить решение до 2 октября, сообщалось, что команду могут отправить в пятый по силе английский дивизион.

Петербургский "Зенит" за последние восемь лет семь раз становился чемпионом России. В летнее трансферное окно петербуржцы потратили на новичков 25,2 миллионов евро - больше всех в Российской Премьер-Лиге.

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