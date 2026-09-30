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Роналду покинул тренировку сборной Португалии после заявления Жезуша - источник

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку национальной команды.
Фото: Getty Images
Как пишет A Bola, это произошло после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша, на которой специалист заявил об отсутствии конфликта с форвардом. Роналду ушёл со стадиона и направился к микроавтобусу в сопровождении двух сотрудников Португальской футбольной федерации.

В текущем розыгрыше Лиги наций Роналду принял участие только в матче с Уэльсом (1:0), проведя на поле 67 минут без результативных действий.

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