Роналду покинул тренировку сборной Португалии после заявления Жезуша - источник

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку национальной команды.

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Как пишет A Bola, это произошло после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша, на которой специалист заявил об отсутствии конфликта с форвардом. Роналду ушёл со стадиона и направился к микроавтобусу в сопровождении двух сотрудников Португальской футбольной федерации.



В текущем розыгрыше Лиги наций Роналду принял участие только в матче с Уэльсом (1:0), проведя на поле 67 минут без результативных действий.