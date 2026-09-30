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Роналду принял окончательное решение по своему будущему в сборной Португалии - источник
Сегодня, 23:35
Криштиану Роналду
принял решение больше не выступать за национальную команду Португалии.
Фото: Getty Images
По информации O Jogo, встреча с Уэльсом 24 сентября стала последней для 41-летнего форварда в составе сборной. Отмечается, что Роналду не собирается менять своё решение и оно является окончательным.
На счету форварда 234 матча за сборную Португалии и 146 забитых мячей.
Напомним, что ранее Роналду провёл на скамейке весь матч против Норвегии, в котором португальцы победили со счётом 2:1. В СМИ после этого появилась информация, что у форварда конфликт с главным тренером Жорже Жезушем.
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Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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