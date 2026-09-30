Матчи Скрыть

Роналду принял окончательное решение по своему будущему в сборной Португалии - источник

Криштиану Роналду принял решение больше не выступать за национальную команду Португалии.
Фото: Getty Images
По информации O Jogo, встреча с Уэльсом 24 сентября стала последней для 41-летнего форварда в составе сборной. Отмечается, что Роналду не собирается менять своё решение и оно является окончательным.

На счету форварда 234 матча за сборную Португалии и 146 забитых мячей.

Напомним, что ранее Роналду провёл на скамейке весь матч против Норвегии, в котором португальцы победили со счётом 2:1. В СМИ после этого появилась информация, что у форварда конфликт с главным тренером Жорже Жезушем.

Роналду сделал заявление после отъезда из сборной Португалии: я скажу всю правду

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится