Роналду принял окончательное решение по своему будущему в сборной Португалии - источник

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По информации O Jogo, встреча с Уэльсом 24 сентября стала последней для 41-летнего форварда в составе сборной. Отмечается, что Роналду не собирается менять своё решение и оно является окончательным.На счету форварда 234 матча за сборную Португалии и 146 забитых мячей.Напомним, что ранее Роналду провёл на скамейке весь матч против Норвегии, в котором португальцы победили со счётом 2:1. В СМИ после этого появилась информация, что у форварда конфликт с главным тренером Жорже Жезушем.