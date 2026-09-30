Клубы АПЛ потребовали завершить дело "Манчестер Сити" до конца сезона - источник

Клубы английской Премьер-лиги хотят, чтобы разбирательство по делу "Манчестер Сити" о возможных нарушениях финансовых правил завершилось уже в текущем сезоне.

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Как пишет The Times, соперники "горожан" рассчитывают, что возможные санкции начнут действовать с сезона-2027/28. Представители нескольких клубов настаивают на скором вынесении окончательного решения.



Клуб должен до 2 октября определиться с подачей апелляции. Согласно новым правилам лиги, разбирательство по апелляции должно занимать не более 12 недель, а итоговое решение должно быть опубликовано в течение 30 дней после завершения слушаний. При этом юристы "Сити" могут оспорить применение этих сроков, поскольку дело было начато до вступления нового регламента в силу.