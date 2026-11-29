На 34-й минуте Эрлинг Холанд вывел гостей вперёд, однако ещё до перерыва равенство восстановил Кай Хаверц. В начале второго тайма Энцо Фернандес вновь обеспечил "горожанам" преимущество в счёте. Уйти от поражения лондонцам удалось на 83-й минуте благодаря голу Юрриена Тимбера.
По итогам очного противостояния разрыв между командами в турнирной таблице АПЛ остался прежним. "Арсенал" лидирует в чемпионате Англии с 29 очками, а подопечные Энцо Марески занимают второе место, отставая от "канониров" на шесть баллов.
"Манчестер Сити" упустил победу над "Арсеналом"
"Арсенал" и "Манчестер Сити" не выявили победителя в центральном матче 12-го тура АПЛ, сыграв вничью со счётом 2:2.
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