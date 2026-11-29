"На мой взгляд, первая желтая карточка ошибочная. Грубости нет. Есть фол по неосторожности — Касерес сзади.
Но вот пас идет в зону. Его еще надо догнать, обработать и точно быть быстрее Глебова, что не факт. Короче, фола достаточно тут", - написал Синяев в своем телеграм-канале.
"Динамо" встречалось в 16-м туре РПЛ с "Крыльями Советов". Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась вничью со счетом 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.
На 50-й минуте защитник гостей Хуан Хосе Касерес получил первое предупреждение, а 7 минут спустя был наказан второй желтой карточкой и удален с поля.