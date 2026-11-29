Фото: ФК "Ростов"

Экс-вингер "быков" Олакунле Олусегун вывел свою нынешнюю команду вперед на 62-й минуте. Гости ушли от поражения на 71-й минуте благодаря голу защитника Лукаса Оласы с пенальти.: Олусегун, 62 - Оласа, 71 (пен): Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Чистяков, Лангович, Миронов, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов (Комаров, 70).: Агкацев, Родригес, Жубал, Оласа, Вахания (Пальцев, 57), Ленини, Батчи, Кристиан (Петров С., 79), Уткин (Черников, 57), Кордоба, Воробьёв (Оздоев, 57).: Сако, 9, Воробьев, 37, Чистяков, 39, Кристиан, 45, Сулейманов, 45, Мелехин, 84, Оласа, 90+5.