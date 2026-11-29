- Не первый раз играем вничью с командой, которая находится в верхней пятерке, и говорим после матча, что недовольны результатом. И до удаления, и после удаления у нас были моменты.
Конечно, разочарованы тем, что не забили. Была эмоциональная концовка, когда гол не засчитали. Но линии прочертили так, как прочертили, - отметил Булатов в эфире "Матч ТВ".
"Крылья Советов" с 19 очками занимают девятое место в РПЛ. Заключительный матч перед зимней паузой самарцы проведут 4 декабря на выезде против махачкалинского "Динамо".