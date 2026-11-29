"Динамо" было настроено вернуть себе лидерство
Подопечные Сандро Шварца среди недели в Кубке России дали отдохнуть некоторым лидерам, но все равно обыграли "Факел" (2:1). Из этого можно было сделать вывод, что главным для динамовцев являлся как раз поединок чемпионата против "Крыльев".
После победы "Зенита" над ЦСКА (4:1) питерцы вышли в лидеры и москвичам для того, чтобы вернуть себе первое место, нужно было только побеждать в этой игре. В стартовом составе удивило только отсутствие Ярослава Гладышева, но, как признался Шварц, нападающий переболел накануне встречи.
"Крылья Советов" же подошли к игре после крупного поражения от "Ростова" (0:3) в РПЛ и от "Зенита" (0:1) в Кубке России. Самарцы хотели реабилитироваться перед болельщиками и набрать очки дома. В стартовом составе "Крыльев" выделялось имя Дениса Макарова. Главный тренер Сергей Булатов признал, что у футболистов в матчах против бывших команд всегда особый настрой, поэтому хавбек и вышел на поле с первых минут.
Холод и перекладина
Первый тайм практически ничем не запомнился. Команды вышли на поле, которое было покрыто ледяной коркой. На градуснике было почти 10 градусов ниже нуля, но, несмотря на это, на трибунах собралось достаточное количество болельщиков.
Старт игры ознаменовался тем, что команды привыкали к погоде, к нелегким условиям на поле и друг к другу. "Крылья Советов" подали несколько угловых, "Динамо" отвечало на это владением мячом и подходами, которые не заканчивались ничем опасным.
Самый интересный момент тайма случился на 41-й минуте, когда Гуттьерес прекрасно исполнил штрафной удар, но Песьяков спас самарцев от верного гола, кончиками пальцев достав мяч, и перевел его в перекладину. "Динамо" могло уйти на перерыв в бодром расположении духа, но этого не произошло, а арбитр решил ничего не добавлять, завершив этот достаточно скучный тайм.
Удаление дало стимул "Динамо", "Крылья" забивали только не по правилам
Второй тайм стал интересным не только по игре, но и на события. То, что будет интересно, стало понятно уже на 57-й минуте, когда с поля был удален Хуан Касерес. Парагвайский футболист схлопотал две желтые карточки за семь минут и в обоих случаях "срубал" Салтыкова.
Почти сразу после этого обе команды сделали двойные замены, а первую опасность создали подопечные Шварца. Рубенс пробил издали, а Песьяков отбил перед собой, после чего Фернандес пытался добить мяч в ворота, но пробил выше перекладины.
"Крылья" ответили на это голом. С ударом Баньяца Лунев смог справиться, а вот Горшков добивал и отправил мяч в сетку, но сделал это из положения "вне игры", что четко и просигнализировал боковой арбитр. После этого соперники обменялись "выстрелами" Бителло и Витюгова. Первый не попал в створ, а с ударом второго справился Лунев.
Следующий момент не смог реализовать Фомин. Мяч отскочил к Даниилу на левый угол вратарской, где он был один, но пробил четко в Песьякова. Голкипер "Крыльев Советов" спас свою команду и на 89-й минуте. Окишор из-за пределов штрафной пробил в дальний угол, но Песьяков в фантастическом прыжке кончиками пальцев добрался до мяча и перевел его на угловой.
Весь спектр эмоций футболисты и болельщики пережили уже на последней компенсированной минуте, когда Баньяц после передачи Шитова поразил ворота Лунева. Радость самарцев была недолгой, поскольку арбитры на ВАР стали проверять гол и рассмотрели минимальный офсайд у Баньяца. Гол был отменен, а на табло так и остались гореть "нули".
Потерянные два очка или заработанное одно?
"Динамо" не смогло вернуться на первое место в турнирной таблице. Команда Шварца набрала 33 очка, идет на второй строчке и на один балл отстает от "Зенита". Более того, теперь у "Спартака" есть шанс догнать земляков. Но глядя на то, как развивалась игра, ничью можно назвать справедливой. "Динамо" не наиграло на победу, но и поражение не заслужило.
"Крылья Советов" могут быть довольны тем, что заработали одно очко против одного из лидеров. Да, команда 40 минут играла в меньшинстве. Да, команда забила два мяча, которые не были засчитаны. Но у "Динамо" тоже были моменты для взятия ворот и нельзя не выделить игру 37-летнего Песьякова, который неоднократно спасал от верного гола. В активе "крылышек" стало 19 очков и девятое место в турнирной таблице.
В следующем туре, который станет последним в этом календарном году, "Крылья Советов" отправятся 4 декабря к махачкалинскому "Динамо", а вот "Динамо" 6 декабря проведет выездную игру со "Спартаком".
Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"