Битва двух лучших команд мира и немецкая классика. В эти выходные стоит смотреть не только РПЛ

«Лестер» – «Арсенал». 9 ноября, суббота, 20.30, Okko
Если же Бундеслига вам совсем не мила, а после матча «Спартака» хочется всё-таки посмотреть футбол, то он как раз начнётся на «Кинг Пауэр Стэдиум». В этом сезоне в Англии есть все предпосылки к долгожданному разрушению топ-6: «Лестер» Брэндона Роджерса великолепен, «МЮ» с «Тоттенхэмом» ужасны. Команда Эмери – и так, и сяк, потому «лисы» имеют шансы забраться и в четвёрку, которая уже на 6 очков опережает идущий пятым «Арсенал».
Но даже на этой позиции удержаться лондонцам будет нелегко. Капитан команды Джака посылает фанатов и лишается повязки. Ляказетт лайкает (привет, Денис Глушаков) комментарий с критикой тренера Джаки. Пресса говорит о возможном приходе Моуринью и пишет, что игроки не понимают Эмери из-за плохого английского. «Арсенал» не побеждает в четырёх матчах подряд и вылетает из кубка лиги от молодёжки «Ливерпуля», даже забив ей 5 мячей.
«Лестер» на этом фоне – явный фаворит. Джейми Варди признаётся лучшим игроком месяца и говорит, что сейчас команда находится на седьмом небе от счастья. Клуб не разрывается на разные фронта, не участвуя в Лиге Европы. В результате после поражения от «Ливерпуля» на последних минутах из-за спорного пенальти у «Лестера» 4 победы подряд с разницей мячей 16:2, пусть и более половины этих голов получил «Саутгемптон». «Арсенал» на выезде наверняка испытал бы проблемы и с ним, чего уж говорить о «Лестере».
Кажется, хозяевам может помешать только излишняя уверенность в себе. Ну и воссоединяющееся супертрио Ляказетт-Обамеянг-Пепе, способное делать голы в полном отрыве от команды.
«Бавария» – «Боруссия». 9 ноября, суббота, 20.30, Матч ТВ
Второй год подряд чемпионат Германии интересен по причине не лучшего состояния «Баварии». Мюнхенцы наконец избавились от Нико Ковача, не сумев стерпеть унижения во Франкфурте, и намерены начать движение вверх пока что с Хансом-Дитером Фликом, поскольку Юпп Хайнкес, видимо, выбросил сим-карту в озеро возле своей дачи и скрылся в неизвестном направлении.
Сейчас Бундеслига интересна далеко не только двумя самыми популярными командами: после 8 туров 9 первых команд располагались всего лишь в диапазоне двух очков. Сейчас Мёнхенгладбах вырвался вперёд с 22 очками, но Дортмунд (19) и «Бавария» (18) готовы броситься в погоню.
Аргументы имеются у обоих грандов. У «Баварии», несмотря на все проблемы команды, режим бога забыл выключить Роберт Левандовски. Поверить в это невозможно, но попробуйте: человек реально забивает в каждом матче Бундеслиги и Лиги чемпионов этого сезона без исключений. Таким образом, поляк набил 14 мячей в чемпионате за 10 игр и ещё 5 добавил в трёх играх в Европе.
Фактор за «Боруссию» менее глобальный, но более командный и свежий: на неделе команда Фавра прихлопнула во втором тайме «Интер» Антонио Конте, отыгравшись с 0:2 и сделав серьёзную заявку на выход в плей-офф из сложнейшей группы, где даже «Славия» даёт бой всем. Дортмундцы, имеющие проблем с набором очков, показали, что способны против топов способны показывать отличный футбол (ранее они были хороши и против «Барселоны»).
Беда «Боруссии» в том, что с выходом на «Альянц-Арену» вся её сила имеет свойство куда-то пропадать: Дортмунд регулярно обыгрывает «Баварию» дома (например, в августовском Суперкубке), но последние результаты в Мюнхене катастрофичны. 0:5, 0:6, 1:4, 1:5, 1:2. 5 лет прошло с тех пор, как «Боруссия» проиграла в Мюнхене не разгромно, а серия её поражений после победы 3:0 длится с апреля 2014. И то, и другое, происходило ещё при Клоппе с Гвардиолой, о которых разговор пойдёт далее.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 10 ноября, воскресенье, 19.00, Okko (но это неточно)
Да, топ-матч – традиционный шанс для подписчиков Okko получить промо-коды на фильмы за проблемы с трансляцией. Но в последнее время сервису вроде бы удалось решить проблему.
Интереснее, решит ли свои проблемы «Сити». Конечно, говорить о чемпионстве «Ливерпуля» после 11 туров не стоит, особенно после того, как команда Клоппа упустила титул в прошлом сезоне. Однако сейчас отрыв составляет 6 очков, может достигнуть и 9. А повторит ли «Ливерпуль» ошибки прошлого сезона – большой вопрос. В прошлом сезоне Гвардиола повернул чемпионскую гонку именно победой в очной встрече.
Правда, на «Энфилде» «горожане» не могут выиграть аж с 2003 года. Никакие финансовые вливания и даже приход Гвардиолы этого пока не изменили, хотя успехом в Суперкубке Пеп наконец вышел вперёд в личном противостоянии с Клоппом.
Естественно, тренеры как всегда обменялись дежурными комплиментами. Клопп назвал оппонента лучшим тренером мира, Пеп назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой планетой прямо сейчас. Правда, не всё так радужно: Гвардиола недавно обвинил Мане в симуляциях, а Садьо ответил: «Если будет возможность заработать пенальти наверняка, я снова «нырну». Но я не ныряю».
Впрочем, и без нырков Мане «Сити» придётся нелегко. У «Ливерпуля» из потерь только Матип, которого должен без больших проблем заменить Ловрен. Гвардиола уже давно может рассчитывать только на одного центрдэфа Стоунза, опуская в центр защиты Фернандиньо, а порой и вообще играя без центральных защитников.
Но проблемы накрыли и полузащиту: травмировались Родри и Давид Сильва. А в игре с «Аталантой» травму получил основной голкипер Эдерсон. Кайл Уокер вряд ли снова встанет в ворота, он нужнее на фланге обороны, так что на поле снова выйдет Клаудио Браво.
Защитник встал в ворота "Сити", а голкипер "Шахтёра" спас команду, заработав пенальти
Всё это понижает надёжность обороны гостей и вынудит Пепа выставлять более атакующий состав (чисто по имеющимся игрокам). Остаётся надеяться, что это не приведёт к выраженному акценту «Сити» на оборону: соперники с огромным уважением относятся друг к другу, потому противостояния двух самых зрелищных команд мира часто получаются слишком осторожными.
«Ювентус» – «Милан». 10 ноября, воскресенье, 22.45, Матч ТВ
Повести печальнее миланской на свете может и есть, но её придётся поискать. Перед матчем, не заслуживающим такой яркой вывески прошлого, кажется, что «Ювентусу» сейчас способен противостоять даже «Локомотив», но только не «Милан».
Действительно, в Москве команда Сарри совсем не впечатлила и не заслужила победы, но на домашнюю игру против соперника с громким именем «Ювентус» должен выйти с другим настроем. Как-никак, «Интер» подпирает, только и ждёт осечки, чтобы взобраться на первую позицию.
«Милан» же не может вклиниться даже в десятку. Ненавидимое фанатами руководство уже успело сменить тренера, но пришедшего вместо Джампаоло Стефано Пиоли болельщики приветствовали хэштэгами #Pioliout. Переубедить их у наставника не получается: 4 очка в четырёх матчах. Есть стойкое ощущение, что в Турине статистику улучшить не удастся.
«Марсель» – «Лион». 10 ноября, воскресенье, 23.00, Матч Футбол 2
Матч имени Руди Гарсии, который после окончания прошлого сезона покинул «Марсель», а в середине октября возглавил его принципиального соперника. Болельщики лионского «Олимпика» сразу предупредили тренера, что терпимость по отношению к нему будет нулевой, а Гарсия не нашёл лучшего ответа, кроме того, что назвал свой новый клуб «Марселем» на пресс-конференции.
Бессмертный Руди Гарсия.— Fantasma (@Oli_Fantasma) October 26, 2019
Назвал Лион Марселем на пресс-конференции. pic.twitter.com/opCrK4lNH5
Победа над «Бенфикой» на неделе стала для «Лиона» третьей подряд, а прямо по курсу у команды «Зенит», потому у российских болельщиков и без того громкое и горячее противостояние «Олимпиков» должно вызвать повышенный интерес. Всё здесь ведёт к «Зениту», ведь «Марсель» тренирует Андре Виллаш-Боаш и имеет все шансы стать главным преследователем «ПСЖ» – отставание от второго места составляет всего очко.
Наши в Европе:
«Монако» – «Дижон». 9 ноября, суббота, 22.00
После поражения от «Сент-Этьена» «Монако» остался внизу, на 15 месте, однако команды, делящие 5 строчку, на расстоянии одной победы. Её можно и нужно добывать в игре с «Дижоном», который находится даже ниже «Монако», но при этом в предыдущем туре дома прихлопнул «ПСЖ».
У остальных россиян всё ещё хуже: Денис Черышев в игре Лиги чемпионов получил травму и даже не поедет в сборную, а Леонид Слуцкий проиграл в чемпионате третий матч подряд, уступив дома «Гронингену» 1:2. Недовольство болельщиков нарастает, а вместо преследования «Аякса» с «ПСВ» «Витесс» такими темпами снова может пролететь мимо еврокубков.
Также достойно внимания:
«Бетис» – «Севилья». 10 ноября, воскресенье, 23.00, Матч Футбол 2
В основной части обзора мы обошли вниманием испанскую лигу. Лидеры в этом туре не встречаются, зато состоится огненное севильское дерби, которое всегда обещает если не град голов, то удаление-другое точно. «Севилья» борется за Лигу чемпионов, «Бетис» – ближе к зоне вылета, но в дерби это всегда уходит на второй план. Тем более игроки у хозяев будут даже поизвестнее: тут вам и экс-каталонец Бартра, и мексиканец Гуардадо, и Каналес, и нестареющий Хоакин, и взорвавший Европу своим трансфером Фекир, и раззабивавшийся Морон. Даже странно, что «Бетис» только 15-й – выправлять положение надо уже во встрече с соседями.
Фото: Premierleague.com, Times Newspapers ltd, Sky Sports