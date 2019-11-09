Как завершится главный матч выходных?

Победой "Ливерпуля" Ничьей Победой "Манчестер Сити"





Битва двух лучших команд мира и немецкая классика. В эти выходные стоит смотреть не только РПЛ

Ещё «Лестер» попробует закрепиться в топ-4, отцепив «Арсеналом», а Руди Гарсия перед матчем с «Зенитом» разберётся, какой же из «Олимпиков» он возглавляет.