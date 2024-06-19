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Орлов: нет ощущения, что сборная России была бы не худшей на Евро. Надо реально смотреть на вещи
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не уверен в том, что
сборная России
хорошо бы выступила на Евро-2024.
Фото: ТАСС
- Есть ощущение, что команда Карпина была бы далеко не худшей в Германии? Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи... Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать — мы же не играем там, что тут говорить? У нас же в чемпионате все центральные защитники — иностранцы.
В эти дни в Германии проходит чемпионат Европы. Турнир, представленный 24 национальными сборными, которые поделены на шесть групп, стартовал 14 июня и завершится 14 июля. Игры пройдут в десяти разных немецких городах. Финальный матч состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, вместимость которого рассчитана на 70 тысяч человек.
Напомним, на данный момент только сборная Германии досрочно гарантировала себе выход из группы и участие в плей-офф Евро-2024.
Источник:
"Чемпионат"
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Геннадий Орлов
Сборная России
Максим Осипенко
Евро-2024
Вчера, 22:55
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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