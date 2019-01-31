Минспорт РФ обсуждает возможность дополнительного финансирования для проведения ЧЕ-2020

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Нант 22 24
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Минспорт РФ обсуждает возможность дополнительного финансирования для проведения ЧЕ-2020

Министерство спорта России обсуждает возможность выделения дополнительных средств на проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы ведомства Павел Новиков.

"По финансированию мы сейчас продолжаем обсуждение некоторых вопросов с тем, чтобы все-таки получить дополнительные средства на проведение чемпионата Европы", - сказал Новиков.

Замминистра спорта также отметил, что в ведомстве откликаются на просьбы, высказанные Санкт-Петербургом относительно проведения матчей турнира. "Будем стараться с тем, чтобы те средства, о которых мы договорились и которые обоснованы, все-таки город получил, в том числе из федерального бюджета. Это в том числе будет касаться и временной инфраструктуры, которую мы сейчас завершаем и должны передать городу", - добавил он.

Новиков также сказал, что Санкт-Петербург считается "самым безрисковым городом в отношении проведения чемпионата Европы".

Вместе с тем, замглавы Минспорта отметил, что в настоящее время в правительстве РФ создается координационный совет, который, как ожидается, возглавит вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы завершаем формирование программы чемпионата Европы. Она будет утверждена правительством РФ во втором квартале текущего года, она будет сделана на базе той программы, которую подготовил город", - сказал он.
Сегодня, 16:37
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379

Это как с ихним стадионом начинается распил денег!

За Нужниками бы так следил, с миллиардами за новое табло.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 16:45)
  • 0
  •  (2)
online

Это как с ихним стадионом начинается распил денег! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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