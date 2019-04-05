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ЦСКА
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Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Славолюб Муслин может возглавить сборную Армении

Экс наставник "Локомотива" Славолюб Муслин может возглавить сборную Армении.

По данным Football365, 65-летний специалист ведет переговоры с представителями Федерации футбола Армении. Последним местом работы специалиста был клуб "Аль-Фейха", выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, который он покинул в феврале.

Напомним, Муслин известен в России по работе с "Локомотивом", "Амкаром" и "Краснодаром".
Теги: Муслин Сборная Армении
Сегодня, 16:18
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