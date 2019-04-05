Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:22
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
16:30
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
13:19
Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
13:06
Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
12:03
Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
Славолюб Муслин может возглавить сборную Армении
Экс наставник "Локомотива" Славолюб Муслин может возглавить сборную Армении.
По данным Football365, 65-летний специалист ведет переговоры с представителями Федерации футбола Армении. Последним местом работы специалиста был клуб "Аль-Фейха", выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, который он покинул в феврале.
Напомним, Муслин известен в России по работе с "Локомотивом", "Амкаром" и "Краснодаром".
По данным Football365, 65-летний специалист ведет переговоры с представителями Федерации футбола Армении. Последним местом работы специалиста был клуб "Аль-Фейха", выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, который он покинул в феврале.
Напомним, Муслин известен в России по работе с "Локомотивом", "Амкаром" и "Краснодаром".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.