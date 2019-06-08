Андрей Червиченко - о матче Россия - Сан-Марино: это как мужик избивал ребенка-школьника
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против Сан-Марино в квалификации Евро-2020.
- Что тут говорить... Сан-Марино, конечно, жалко... Вратарь еще как-то пытался отбивать, а все остальные игроки все поняли еще после первого тайма. Но молодцы, до 25-й минуты продержались, не пропускали. В принципе, из положительного можно сказать, что даже через 3-4 мяча наша команда не успокаивается, она кровожадная, хочет еще забивать. Это положительный момент, на мой взгляд. Душа горит, рвется сердце наружу.
- Сборная России не успокоилась даже после 5-ти голов. Для вас это стало неожиданностью?
- Мне кажется, у них пошел междусобойчик Дзюба-Смолов-Головин, кто больше забьет, кто лучше отдаст. На кураже играли. Они больше для себя играли, для хорошего настроения.
- По игре, наверное, большого смысла нет говорить...
- Это как мужик избивал ребенка-школьника. Разница прям очень большая.
- Отдельно кого-то можно выделить?
- Да все хорошо играли. Миранчук в первом тайме мне понравился. Головин тоже молодец. Понятно, почему он у нас единственный востребованный в Европе игрок. Даже Смолов сегодня забил красивый гол. В принципе с его стороны вообще гол это большая редкость. Все молодцы. Не стали дурака валять, когда исход матча уже был решен, продолжали радовать болельщиков. Хорошо, что не только в Москве, но и в провинции люди ходят на футбол. Многим этот матч вообще запомнится на всю жизнь.
- Есть уверенность, что следующий матч с Кипром проведем на том же уровне?
- На кураже, в хорошем настроении обязаны обыгрывать. Если выходить на матч, думая о ничьей, то можно уже не выходить. Кипр - это команда, которую наши должны обыгрывать с одним завязанным глазом.
- Сегодня получается был прогулочный матч?
- Ну да. Потренировались с небольшой ответственностью (смеется).
- Что тут говорить... Сан-Марино, конечно, жалко... Вратарь еще как-то пытался отбивать, а все остальные игроки все поняли еще после первого тайма. Но молодцы, до 25-й минуты продержались, не пропускали. В принципе, из положительного можно сказать, что даже через 3-4 мяча наша команда не успокаивается, она кровожадная, хочет еще забивать. Это положительный момент, на мой взгляд. Душа горит, рвется сердце наружу.
- Сборная России не успокоилась даже после 5-ти голов. Для вас это стало неожиданностью?
- Мне кажется, у них пошел междусобойчик Дзюба-Смолов-Головин, кто больше забьет, кто лучше отдаст. На кураже играли. Они больше для себя играли, для хорошего настроения.
- По игре, наверное, большого смысла нет говорить...
- Это как мужик избивал ребенка-школьника. Разница прям очень большая.
- Отдельно кого-то можно выделить?
- Да все хорошо играли. Миранчук в первом тайме мне понравился. Головин тоже молодец. Понятно, почему он у нас единственный востребованный в Европе игрок. Даже Смолов сегодня забил красивый гол. В принципе с его стороны вообще гол это большая редкость. Все молодцы. Не стали дурака валять, когда исход матча уже был решен, продолжали радовать болельщиков. Хорошо, что не только в Москве, но и в провинции люди ходят на футбол. Многим этот матч вообще запомнится на всю жизнь.
- Есть уверенность, что следующий матч с Кипром проведем на том же уровне?
- На кураже, в хорошем настроении обязаны обыгрывать. Если выходить на матч, думая о ничьей, то можно уже не выходить. Кипр - это команда, которую наши должны обыгрывать с одним завязанным глазом.
- Сегодня получается был прогулочный матч?
- Ну да. Потренировались с небольшой ответственностью (смеется).