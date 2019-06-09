Павел Колобков: благодаря лимиту сборная России удачно выступила на чемпионате мира – 2018

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал лимит на легионеров в чемпионате России.

"Уверен, что благодаря нынешнему лимиту наша сборная удачно выступила на чемпионате мира – 2018. А сейчас у главного тренера Станислава Черчесова появился выбор. У нас есть по несколько реальных кандидатов на каждую позицию в национальной команде. Если помните, до введения лимита мы не знали вообще, из каких спортсменов набирать сборную, потому что на всех ключевых позициях выступали иностранцы.

К тому же этот вариант лимита позволяет в том числе создавать некую привлекательность для болельщиков. С одной стороны, легионеры повышают качество нашего футбола и конкурентоспособность на европейском уровне. С другой – наши игроки могут учиться у них, перенимать опыт", - цитирует Колобкова "Известия".
Теги: Колобков
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