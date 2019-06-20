Станислав Черчесов - о посещении "Прямой линии" с Путиным: я даже растерялся

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришёл на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и поделился впечатлениями перед началом мероприятия.

"Это то место, где наконец-то можно задать вопрос. Я даже растерялся, потому что два с половиной года вопросы задают только мне. Все вопросы начинаются с "почему?" и "зачем?". Поэтому я задавать вопросы отвык. Давайте лучше посмотрим.

Стоит ли ехать в Петербург на чемпионат Европы? Вам — да. Нам — обязательно надо ехать", - сказал Черчесов.

"Чемпионат.сом"
Теги: Черчесов Путин
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