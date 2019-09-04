Андрей Канчельскис: матч с шотландцами будет нервным, главное - не проиграть его

- Главное событие этой недели - отборочные матчи Евро-2020. Чего ждете от матча сборной России с командой Шотландии на арене соперника?



- Главное - не проиграть этот матч. Не проиграем эту встречу - все для нас будет хорошо, закрепимся на втором месте. Каким представляется этот матч? В Шотландии всегда сложно играть. Вообще всегда трудно играть против британцев. Понятно, что в сложившейся турнирной ситуации любая потеря очков будет для шотландцев катастрофой. Сложная игра предстоит нам. Полный стадион придет болеть за хозяев. Сейчас эту сборную принял другой тренер. Это уже будет другая команда. Не такая, которая весной проиграла сборной Казахстана. У них есть игроки, которые неплохо играют в Английской Премьер-лиге и Чемпионшипе, а также в чемпионате Шотландии. Так что тяжело будет в этом матче. Какой-то прогноз здесь дать сложно. Думаю, очень нервная игра будет, много передач в штрафную будет. Наверное, может быть даже навал - к этому надо быть готовыми.



- Как надо играть против этого соперника?



- Все зависит от того, в какой форме у нас сейчас находятся игроки. Мы видим, что некоторые игроки у нас травмированы. Некоторые футболисты пока еще вливаются в чемпионат и пока еще не набрали нужную игровую форму.



- Как вам игровые кондиции капитана сборной Артёма Дзюбы?



- Нельзя пока сказать, что он в оптимальной форме, но он старается. Видно, что моменты у него в игре есть, но где-то и невезение присутствует.



- Поговорим о вас. В конце июня руководство "Навбахора", недовольное результатами команды, отправило вас в отставку. Но два месяца спустя вы вернулись на должность главного тренера "Навбахора". Как прокомментируете эту запутанную ситуацию?



- Болельщики хотели, чтобы я вернулся. С руководством пообщались - поняли, что сделали ошибку... Ну, жизнь продолжается - все нормально. Приехал в "Навбахор" - третий день тренируемся. У нас разногласий не было. Просто у меня в контракте был такой пункт, что если мы отстанем в таблице от "Пахтакора" так, что соперник станет недосягаем, то они имеют право разорвать контракт. Я не побоялся и подписал такое соглашение. Сейчас? Все познаётся в сравнении. Есть проблемы. Команда за последнее время проиграла четыре матча подряд. В то же время мы за десять туров не проиграли ни одной встречи. Да, были, конечно, ничейные результаты... Но Бог есть, он все видит. Поэтому так получилось, что позвонили мне, пообщались и решили все вопросы. Следующая игра у нас веселая: дома играем с лидером - «Пахтакором». Сейчас проблема в том, что команда находится в психологической яме, и надо думать, как ее оттуда вытаскивать. Если получится, будем стремиться к тому, чтобы зацепиться за призовое место. Осталось восемь туров. Посмотрим. Я уходил - мы были на третьем месте, сейчас - на шестом. От третьего места у нас небольшое отставание - можно побороться. Все будет зависеть от того, насколько быстро выйдем из этой ямы.



Автор: Виктория Яковлева, Rusfootball.info