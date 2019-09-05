» » Голы Рамоса и Алькасера принесли Испании победу над Румынией

Голы Рамоса и Алькасера принесли Испании победу над Румынией

Сборная Испании нанесла поражение команде Румынии в выездном матче отборочного турнира Евро-2020.

Чемпионат Европы-2020

5 тур

Голы: Рамос, 29 (пенальти), Алькасер, 48, Андоне, 59

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Тошка, Неделчару, Кирикеш, Станчу (Хаджи, 63), Пушкаш, Кешеру (Андоне, 56), Дяк (Максим, 72), Марин, Григоре.

Испания: Кепа, Льоренте, Бускетс, Навас, Рамос, Родриго, Руис, Сауль, Родриго (Оярзабал, 72), Алькасер (Эрмозо, 85), Сeбальос (Сарабия, 76).

Предупреждения: Марин, 31, Рамос, 38

Удаление: Льоренте, 80


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная Испании Сборная Румынии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Кин обвинил Фергюсона в кумовстве и лицемерии
Голы Рамоса и Алькасера принесли Испании победу над Румынией
Роберто Манчини сообщил, сколько голов Балотелли нужно забить за "Брешию", чтобы вернуться в сборную Италии
У Месси есть право разорвать контракт с "Барселоной"
Кристиан Вьери: когда Месси и Роналду завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола
Немецкая компания MAN стала официальным поставщиком автобуса для сборной России
"Краснодар" внес Кабелла, но не включил Классона в заявку на групповой этап Лиги Европы 2
Юрий Дюпин: скорее всего, я пока не готов играть в сборной России
Доктор Лю: сожалею об уходе Вартапетова из "Спартака"
Стив Кларк: Россия на ЧМ-2018 доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав
Эндрю Робертсон: Шотландия - аутсайдер в матче с Россией. Это правда жизни 2
Владимир Пономарев: думаю, что наши выиграют у шотландцев 2:0, главное - не расслабляться 1
Дмитрий Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев 1
Михаил Вартапетов: создам объединение "Красно-белые армяне"
Италия одержала победу над Арменией
Эндрю Робертсон: Слуцкий - хороший человек
Михаил Ефремов: я больше верю Глушакову, чем не верю 2
СМИ: ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса 5
Усман Дембеле отказался уходить в "ПСЖ", чтобы побороться за "Золотой мяч"
Матч "Спартак" - "Зенит" обновил рекорд доли телесмотрения 14
ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы 13
Висенте дель Боске: если бы я работал в "Барселоне", не возвращал бы Неймара
Марио Манджукич может сменить "Ювентус" на катарский клуб в сентябре
"Ювентус" предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу
Диего Форлан: игроки "Реала" и "Барселоны" стареют, для "Атлетико" это может стать преимуществом 1
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Вартапетов покинул клуб 4
ЦСКА ещё может ухватить нападающего. Жонатас светится в Москве 12
Андрей Костин: "Динамо" - один из самых неудачных проектов ВТБ 11
Сергей Кирьяков: ничего страшного, если Россия сыграет вничью с Шотландией. Это приемлемый результат
"Ювентус" понес убытки по итогам сезона-2018/19
Все новости