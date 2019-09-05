Сборная Испании нанесла поражение команде Румынии в выездном матче отборочного турнира Евро-2020.
Чемпионат Европы-2020
5 тур
Голы: Рамос, 29 (пенальти), Алькасер, 48, Андоне, 59
Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Тошка, Неделчару, Кирикеш, Станчу (Хаджи, 63), Пушкаш, Кешеру (Андоне, 56), Дяк (Максим, 72), Марин, Григоре.
Испания: Кепа, Льоренте, Бускетс, Навас, Рамос, Родриго, Руис, Сауль, Родриго (Оярзабал, 72), Алькасер (Эрмозо, 85), Сeбальос (Сарабия, 76).
Предупреждения: Марин, 31, Рамос, 38
Удаление: Льоренте, 80
Голы Рамоса и Алькасера принесли Испании победу над Румынией
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»