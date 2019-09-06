Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Шотландией (2:1) в отборе Евро-2020 оценил игру полузащитника Юрия Жиркова.
"В клубе Жирков выполняет те же функции, что сегодня. И мы знаем, что Юра в очень хорошей форме. Это показал и матч со "Спартаком". Жирков и Ионов играли строго по краям, без смещений, мы хотели закрыть шотландцев, которые любят играть через фланги. Думаю, выход Жиркова себя оправдал. Свою хорошую игру он короновал голом.
Мы все говорим — возраст, возраст… Да, Жиркову 36, но он знает, что делать. Игроков надо максимально правильно использовать. А не смотреть, сколько кому лет", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Станислав Черчесов - о Жиркове: игроков надо правильно использовать, а не смотреть, кому сколько лет
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