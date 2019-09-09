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Сергей Кирьяков: думаю, для Черчесова будет важно побороться с Бельгией за первое место

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры национальной команды против сборной Казахстана (1:0) в отборе к Евро-2020.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
- О матче:

Тяжёлая встреча. Понятно, что казахи вышли с мыслью сыграть вничью, это было отчётливо видно с первых минут. Было тяжело вскрывать насыщенную оборону соперника, тем более после тяжёлой встречи в Шотландии, где игроки потеряли очень много сил. Да, произошло несколько изменений в стартовом составе, но как-то заметно сборную это не усилило.

В таких матчах нужно терпеть и ждать шанса. Соперник уделял большое внимание обороне, отсюда и небольшое количество моментов. К счастью, в концовке игры стандартное положение нам помогло и мы заработали очень важные три очка.

В турнирной таблице у нас огромный гандикап, и вряд ли мы упустим имеющееся преимущество, которое мы заслужили. Теперь к имеющейся ситуации нужно соответственно отнестись: продолжать набирать очки и идти вперёд. Думаю, всё будет в порядке.

- О ближайших матчах с Шотландией и Кипром:

Всё в наших руках, всё зависит от настроя на эти встречи, играть нужно на 100% и с полной концентрацией подходить к этим матчам. Нужно играть на победу и с теми, и с теми, и нельзя допустить поражений в этих матчах.

- Об игре Юрия Жиркова в минувших встречах:

Очень профессионально относится к своему делу, и такая игра в его возрасте вызывает уважение, перед ним можно снять шляпу. Он находится в очень хорошей форме, профессионально подходит к своей работе и для своего возраста показывает очень хороший уровень. Желаю ему здоровья и продолжать в том же духе.

- О лучшем игроке минувшей встречи:

Не буду ходить вокруг да около - Марио Фернандес. В какой-то момент показалось, что он не сможет продолжить матч из-за травмы, но в итоге обошлось, и он принёс нам важную победу. Фернандес вытащил своим прыжком на последних минутах сборную. Двух мнений по лучшему в этой игре быть не может.

- О борьбе с Бельгией за первое место:

Это вопрос принципа, а зная Станислава Черчесова, думаю, для него это очень важно. Конечно, всё будет зависеть от результатов матчей с Шотландией и Кипром, но я думаю всё будет в порядке. А так, почему и нет? Почему бы не взять реванш за поражение в первом матче? И если к игре с ними мы подойдёт без потери очков, почему бы положительное настроение не удвоить победой над главным оппонентом в группе и одной из лучших сборных в мире?


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Теги: Кирьяков Сборная России Сборная Казахстана
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