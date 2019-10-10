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Самолет с молодежной сборной Польши отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга

Футболисты молодежной сборной Польши должны были сегодня, 10 октября, прилететь в Екатеринбург на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной России.

Из-за аварийной посадки Ан-12 "Госавиации" в "Кольцово" аэропорт не смог принять самолет сборной Польши, в итоге он был отправлен в Челябинск. У Ан-12 не вышло шасси, в ходе посадки никто не пострадал, но самолет пришлось тушить пожарным.

"Самолет с молодежной сборной Польши недавно приземлился. Все хорошо, все здоровы. Аэропорт принял их без всяких проблем", — сказали представители пресс-службы аэропорта Челябинска в беседе с "Чемпионатом".

Матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года Россия — Польша состоится завтра, 11 октября. Начало — в 17:00 мск.


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Теги: Молодежный чемпионат Европы Молодежная сборная России Молодежная сборная Польши
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