Футболисты молодежной сборной Польши должны были сегодня, 10 октября, прилететь в Екатеринбург на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной России.
Из-за аварийной посадки Ан-12 "Госавиации" в "Кольцово" аэропорт не смог принять самолет сборной Польши, в итоге он был отправлен в Челябинск. У Ан-12 не вышло шасси, в ходе посадки никто не пострадал, но самолет пришлось тушить пожарным.
"Самолет с молодежной сборной Польши недавно приземлился. Все хорошо, все здоровы. Аэропорт принял их без всяких проблем", — сказали представители пресс-службы аэропорта Челябинска в беседе с "Чемпионатом".
Матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года Россия — Польша состоится завтра, 11 октября. Начало — в 17:00 мск.
Самолет с молодежной сборной Польши отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга
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