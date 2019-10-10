Заместитель министра цифрового развития РФ Олег Пак сообщил, что вход на матчи чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге будет осуществляться исключительно по паспорту болельщика.
"Сегодня открывается официальный сайт паспорта болельщика. Уже сегодня можно подать заявку на Fan Id, без которого нельзя будет попасть на Евро в Петербурге. Также будет возможность безвизового въезда. Сама регистрация занимает считанные минуты", - цитирует Пака Sport24.ru.
"Готов подтвердить, что система паспорта болельщика себя зарекомендовала. Чемпионат Европы не будет исключением. Спасибо коллегам из УЕФА, поддержавшим нас. Наши гости приедут без виз, получить другие преимущества", — добавил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.
Замминистра цифрового развития: без Fan Id нельзя будет попасть на матчи Евро-2020 в Петербурге
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