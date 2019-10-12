Ещё не отпуск. Сборная России летит на Кипр, чтобы оформить путёвку на следующее лето

Мотивация есть. И ещё какая!
Кому-то может показаться, что наша команда уже решила все вопросы с попаданием на чемпионат Европы и оставшиеся несколько игр может отдыхать. Всё так, да только не совсем. Математически, мы ещё можем пролететь мимо финальной части, но в реальности этого, конечно, не произойдёт – даже если мы проиграем киприотам, команда Черчесова наверняка возьмёт очки в гостях у Сан-Марино. Да и Бельгия не Казахстан – Кипр вот совсем уж вряд ли сможет победить лидера группы.
Куда важнее стать одной из двух лучших команд отборочного этапа и попасть во вторую корзину при жеребьёвке основной части турнира. Таким образом будет гораздо больше шансов попасть следующим летом в группу попроще.
И в конце концов – почему бы не погоняться за Бельгией?
Кипр испортил праздник
Лучше всего было бы официально оформить путёвку на чемпионат Европы ещё на неделе. Момент после унижения Шотландии, когда забитые «Лужники» готовы были таскать Головина и Дзюбы на руках, подошёл бы идеально. Но Кипр решил заранее испортить праздник и обыграл Казахстан.
Теперь, скорее всего, наши футболисты будут праздновать не перед своей публикой. Кипр, конечно, подходит для таких вещей неплохо, но только не в том случае, если ты футболист, а сезон в самом разгаре.
Игроки ЦСКА снова ломаются
В игре против Шотландии свою травму (он и до матча тренировался с ограничениями) усугубил Марио Фернандес. Сначала сообщали, что Фернандес сможет выйти против киприотов, решение будет принято с утра, но потом журналисты начали сообщать другое – Фернандес почти наверняка на поле не появится.
Это головная боль, в первую очередь, для Виктора Гончаренко, у которого правый защитник на данный момент единственный козырь в команде, но без него может помучиться и сборная. Фернандес даёт ширину, качественные врывания и регулярно взрывает темп.
Ещё, возможно, придётся обойтись без Дмитрия Баринова. У него такая же история, как у Марио, но вроде бы состояние получше.
Не обольщаться
Может показаться, что мы легко справимся и без Марио, но лучше избегать таких настроений. Несмотря на убедительный счёт в игре против Шотландии, всё складывалось не так просто. До первого забитого гола Россия очень старалась игру взорвать, но не получалось вообще ничего. Тот же Головин раскрылся только в тот момент, когда посыпалась деморализованная Шотландия.
С Кипром может получиться ещё более нервно. Во многом и потому, что чужое поле и непривычный климат – в России уже на пороге зима, а вот на Кипре будет жарко. Не говоря уже о том, что дома с этим же противником мы намучились во многом из-за (по крайней мере, так показалось) самомнения.
- На Кипре очень тяжелая атмосфера, еще там очень жарко. Но мы все равно должны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьезный соперник, к которому надо тщательно подготовиться, - поделился ожиданиями от предстоящего матча один из главных ветеранов сборной Юрий Жирков.
Да и победа над Казахстаном намекает, что киприоты не так просты.
Дзюба станет лучшим бомбардиром?
Для главного олицетворения сборной есть сразу несколько поводов забить в оставшихся играх больше. Во-первых, турнирная мотивация, с которой мы начали. Во-вторых, Артём может стать самым результативным игроком отбора.
Пока у него 8 забитых мячей за 7 матчей квалификации, но впереди израильский Эран Захави с 10 голами. Дзюба справедливо изумился после победы на Шотландией:
- Он опять забил что ли? Что он ест-то?! Вообще поражаюсь.
Так что с таким оппонентом форварду «Зенита» придется поднапрячься. Как и Александру Головину - у него 5 голевых передач за квалификацию. Больше - только у Депая.
Подвинуть его полузащитнику наверняка будет очень приятно.