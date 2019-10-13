Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал досрочный выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
"Настолько непривычно, что наши выигрывают 4:0 и 5:0, что есть радостное удивление. Молодцы молодые ребята, которые и после 3:0 не останавливаются, доводя счет до такого. Боюсь к этому привыкнуть, потому что теряет смысл всякий азарт: слишком легко все дается. Надеюсь, нам и бороться придется.
Игроки "Зенита" в нашей сборной — это очень приятно. Играют те, кто лучше в стране. Не нужно приписывать победы одному Черчесову или нападающему. Команда состоялась. Эта сборная — самая сильная из всех, которые у нас были. Слава богу, московская мафия — Березуцкие и все остальные — закончила свое существование. А тут налицо справедливое лидерство, которое заслуживает всяческого внимания. Эти ребята умеют, могут, хотят — и будут.
На матч со сборной Бельгии при возможности пойду. Это именно тот матч, когда шансы выиграть очень небольшие. Вот тут и проявится болельщицкий интерес, и футболисты должны доказать, что могут выигрывать не только у Кипра, Казахстана и Шотландии, но и у лидирующих команд вроде Бельгии", - цитирует Боярского "РБ".
Боярский: cлава богу, московская мафия - Березуцкие и все остальные - закончила свое существование
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