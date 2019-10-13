Глава РПЛ Сергей Прядкин после победы сборной России над Кипром (5:0) в матче 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 и выхода национальной команды в финальную часть турнира подчеркнул, что уровень отечественного футбола на порядок вырос.
"Мне нравится эта сборная своим стилем игры и своей отдачей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клубы РПЛ. Сегодня сидели с Александром Алаевым (генеральным секретарем РФС) на трибуне. Обратили внимание на то, что 11 игроков стартового состава были из 11-ти клубов. В основном из российских.
Я считаю, что уровень нашего футбола значительно вырос. Это не заслуга какого-то отдельного тренера, это кропотливая работа клубов, особенно по воспитанию молодежи. Выход сборной на Евро-2020 даст положительный импульс всей РПЛ", — цитирует Прядкина ТАСС.
Прядкин: уровень российского футбола значительно вырос
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