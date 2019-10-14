В матче 8-го тура группового этапа Евро-2020 Сербия обыграла Литву со счетом 2:1.
Чемпионат Европы
8 тур
Голы: Митрович, 48, 53, Казлаускас, 79
Литва: Черняускас, Гирдвайнис, Климавичюс, Баравикас, Миколюнас, Воробьёвас, Шимкус, Голубицкас (Казлаускас, 73), Ласицкас, Вербицкас (Жулпа, 56), Матулявичус (Лаукжемис, 64)
Сербия: Дмитрович, Милетич, Коларов, Миленкович, Младенович, Миливоевич, Максимович (Лукич, 72), Радоньич, Ляич (Гудель, 85), Костич (Гачинович, 46), Митрович
Предупреждения: Ляич, 80, Лаукжемис, 90, Казлаускас, 90+2
Сборная Сербии победила в гостях у сборной Литвы
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