В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0.
Благодаря победе Финляндия досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.
Чемпионат Европы-2020
9 тур
Голы: Туоминен, 21, Пукки, 63, 75
Финляндия: Градецки, Принен, Араюури, Таивио, Рейтала, Соири (Скрабб, 78), Камара, Спарв (Кауко, 71), Лод, Пукки (Карьялайнен, 84), Туоминен.
Лихтейнштейн: Б. Бухель, Брандль, Малин, Речстейнер, Гоппель, М. Бухель, Майер, Хаслер, Полверино (Губсер, 73), Саланович, Фрик (Кардесоглу, 84).
Финляндия вышла на чемпионат Европы
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