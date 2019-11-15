Финляндия вышла на чемпионат Европы

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0.



Благодаря победе Финляндия досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.



Чемпионат Европы-2020



9 тур



Голы: Туоминен, 21, Пукки, 63, 75



Финляндия: Градецки, Принен, Араюури, Таивио, Рейтала, Соири (Скрабб, 78), Камара, Спарв (Кауко, 71), Лод, Пукки (Карьялайнен, 84), Туоминен.



Лихтейнштейн: Б. Бухель, Брандль, Малин, Речстейнер, Гоппель, М. Бухель, Майер, Хаслер, Полверино (Губсер, 73), Саланович, Фрик (Кардесоглу, 84).