Сегодня мы не только избиваем Сан-Марино. Молодёжную сборную ждёт важная игра против Сербии

Хотя бы потому, что молодёжная сборная начинает игру почти на два часа раньше (а ещё за тем, чтобы вы дочитали до конца), начнём с команды Галактионова.
Турнирные перспективы у нашей молодёжи хорошие
Россия лидирует в группе, хотя опережает Польшу всего на очко. Изначально предполагали, что главными нашими соперниками за первое место (лишь оно даёт прямую путёвку на финальный турнир) будут Польша и Сербия, но Болгария неожиданно разгромила поляков, а балканцев мы одолели ещё в первом туре.
Начинается второй круг квалификации, и пока у молодёжной команды всё идёт по плану. Конечно, могло быть ещё лучше, если бы не проваленная встреча дома против Польши (повезло, что ушли от поражения) и ничья с болгарами, но всех очков, как и всех денег, не заработать.
Конечно, победа над Сербией ничего нам не гарантирует. Ключевой матч будет против поляков на выезде, но к нему мы можем подойти в разном состоянии – при условии победы над Сербией сегодня в дальнейшем нас может устроить и ничья.
Дивеев снова забьёт?
Не отличавшийся ни разу за клуб в РПЛ защитник ЦСКА Дивеев неплохо кладёт за молодёжную сборную. Именно он оформил победный в сербские ворота в первом туре, забил единственный Латвии в предыдущей игре, но и он же поразил свои в игре с Польшей. Ещё и отличился против Болгарии, но мяч не засчитали.
Вообще, с забитыми мячами у молодёжки есть трудности. Легко поражали ворота наши игроки только в матче против Эстонии – но там практически не было сопротивления.
Скорее всего, в ворота вернётся Максименко
Против Латвии отстоял, откровенно прохлаждаясь из-за отсутствия атак соперника, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, но всё-таки первый номер у Галактионова – Александр Максименко.
Удивлять такой выбор не должен хотя бы потому, что Сафонов неизбежно поблек после мощного старта, а вот Максименко наоборот – проводит исключительный сезон в «Спартаке». Если бы не голкипер красно-белых, москвичи с Тедеско сейчас решали бы другие задачи. Например, пытались выбраться из зоны вылета.
На ключевые игры выходит Максименко, так что ожидаем его и на этот раз. И надеемся, что сыграет он лучше, чем против Польши.
Ещё один способ отомстить
На прошлый чемпионат Европы молодёжка не поехала именно из-за Сербии – команда Бушманова (та самая, из которой вырос скандал Чалов - Мелкадзе) проиграла балканцам в решающей встрече. Вроде мы разок отомстили, но надо приложить наверняка.
Дополнительная мотивация никогда не помешает.
А что с главной сборной России?
Никакого значения игра против Сан-Марино с точки зрения итогового результата не имеет. Можно было бы думать об улучшении статистики забитых и пропущенных, чтобы наверняка, например, остаться во второй корзине, но нет – результаты против последних команд в группе, где 6 участников, не считаются.
Да и какой смысл? Мы ведь уже в курсе, что точно сыграем с Данией в одной группе. И почти уверены в Бельгии. Если Германия в игре против Северной Ирландии наберёт хотя бы очко, станет ясно наверняка.
Но есть ещё Артём Дзюба
Главный символ нашей сборной после чемпионата мира обещал, что команда будет биться против Бельгии как львы. Лучше всех на эту тему пошутил Василий Уткин.
Мы будем биться как львы! (С) Артем Дзюба.— Василий Уткин (@radioutkin) November 16, 2019
ФАРФОРОВЫЕ ЛЬВЫ.
Так что теперь, видимо, остаётся разрывать только Сан-Марино. Тем более Артёму нужны забитые мячи – ему осталось отличиться семь раз, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную.
Да и можно побороться за звание лучшего снайпера квалификации Евро. Артёму нужно всего лишь три мяча, чтобы догнать Харри Кейна, идущего первым. Конечно, это слабое утешение после того, как бельгийцы указали на твое место: но что теперь, посыпать голову пеплом и больше не играть?
Странные разговоры вокруг национальной команды
Естественно, перед игрой против Сан-Марино вокруг сборной особенного ажиотажа нет. Но вчера противоречивыми новостями всё-таки удалось привлечь внимание к команде Черчесова. Футбольная федерация Молдовы внезапно объявила, что проведёт в марте с нашей сборной товарищескую игру.
Пока все недоумевали, зачем надо было накануне Евро играть против соперника настолько сомнительного уровня, пальнул новостью РФС – о том, что договоренность ещё не достигнута.
В интернете шутят, что после поражения от Бельгии Россия предпочла выбрать соперника себе по уровню. Решение действительно выглядит странным. Чтобы вы понимали - даже сборная Андорры обыграла Молдову (1:0), одержав первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. До этого она проиграла 56 из 56-ти отборочных матчей Евро.
Может, Молдова заплатила за приезд четвертьфиналистов чемпионата мира?
Фото: РФС, Известия / Павел Бедняков, twitter.com/ftbl60