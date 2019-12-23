На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом во время Евро-2020

Федерация футбола Англии планирует установить новые камеры наблюдения высокой четкости на стадионе "Уэмбли", чтобы лучше определять нарушителей общественного порядка на трибунах во время Евро-2020.Как сообщает The Telegraph, эта мера направлена в первую очередь против проявлений расизма со стороны болельщиков."Уэмбли" примет 7 матчей чемпионата Европы-2020, в том числе и финальную игру.