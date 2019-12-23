Федерация футбола Англии планирует установить новые камеры наблюдения высокой четкости на стадионе "Уэмбли", чтобы лучше определять нарушителей общественного порядка на трибунах во время Евро-2020.
Как сообщает The Telegraph, эта мера направлена в первую очередь против проявлений расизма со стороны болельщиков.
"Уэмбли" примет 7 матчей чемпионата Европы-2020, в том числе и финальную игру.
Sport24
На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом во время Евро-2020
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